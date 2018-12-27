وخسر غوارديولا مباراة ليستر لتكون الخسارة الثانية على التوالي في البريميرليغ، مكررا نفس السيناريو الذي حدث في موسم سابق، وللمصادفة كان الجاني فيها هو ليستر سيتي.

ففي موسم 2016-2017، سقط "السيتيزينز" أمام تشلسي في ملعب الاتحاد 1-3، ثم خسر مباراته التالية أمام ليستر سيتي 4-2 في استاد كينغ باور (الاسم القديم لملعب ووكرز).

وفي الموسم الحالي 2018-2019، خسر السيتي أمام كريستال بالاس 3-2 في ملعب الاتحاد، ثم خسارة أخرى أمام ليستر سيتي 2-1 ملعب ووكرز.

من جانبه، أكد غوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي ضمن الجولة التاسعة عشر بالدوري الإنجليزي أن على الفريق العمل بجد واجتهاد من أجل إصلاح الأمور، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وقال غوارديولا: "الآن التفكير أن نفكر في مباراة ساوثهمبتون المقبلة، علينا أن نكون متواضعين وأن نعمل بجد وواثق أننا سنصلح الأمور وسنعود للمنافسة من جديد".

وشدد المدرب الإسباني على الحاجة للعمل بقوة من أجل التحسن في المباريات المقبلة، وأوضح: "يجب علينا مواجهة هذا، والعمل بقوة أكبر وأن نتغير في الحال لاستعادة الثقة والحصول على نتائج جيدة".

وأضاف: "الموسم لا يزال طويلا، نحن ننافس في أكثر من بطولة، لقد سجل لاعبو ليستر سيتي هدفا رائعا، وهذه هي كرة القدم، وعلينا أن نتقبلها بكل ما فيها وكل مفاجأتها".