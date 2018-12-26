وفي المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، سجل الصربي نيمانيا ماتيتش (28)، الفرنسي بول بوغبا (64 و78) أهداف مانشستر يونايتد، والدنماركي ماتيان يورغنسن (88) هدف هادرسفيلد.

ويعد الفوز الثاني على التوالي لمان يونايتد بقيادة سولسكاير والأول له في مباراته الأولى على ملعبه، منذ تعيينه الأربعاء الماضي مدربا مؤقتا خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة وتحقيق "الشياطين الحمر" أسوأ بداية لهم في الدوري المحلي منذ عام 1990.

وكان سولسكاير قد استهل مهمته التدريبية لفريقه السابق بفوز ساحق على مضيفه كارديف سيتي 5-1، في أول مباراة يسجل فيها مانشستر 5 أهداف منذ المباراة الوداعية لمدربه السابق الأسكتلندي السير أليكس فيرغوسون (5-5 ضد وست بروميتش ألبيون في مايو 2013).

وعزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز السادس برصيد 32 نقطة، مقلصا الفارق مؤقتا إلى 5 نقاط خلف الجارين الشريكين في المركز الرابع تشلسي وأرسنال اللذين يلعبان لاحقا ضد مضيفيهما واتفورد وبرايتون على التوالي.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه بورنموث الأحد، ثم يحل ضيفا على نيوكاسل الأربعاء المقبل، قبل أن يخوض أول اختبار جدي بقيادة سوسكاير في الثالث من يناير المقبل، عندما يحل ضيفا على توتنهام الصاعد بقوة في الآونة الأخيرة، والذي انتزع المركز الثاني عقب فوزه الكبير على ضيفه بورنموث 5-صفر اليوم.