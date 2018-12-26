وبعد فوز ليفربول في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وصل المدرب الألماني إلى الانتصار رقم 100 مع الفريق الإنجليزي، علما أن اللقاء يمثل الرقم 181 لكلوب مع الفريق.

وحملت رباعية ليفربول توقيع كل من ديان لوفرين (11)، محمد صلاح (من ضربة جزاء في الدقيقة 47)، شيردان شاكيري (79) وفابينيو (85).

ونجح ليفربول في تحقيق 19 انتصار على نيوكاسل منذ بداية الدوري الممتاز أكثر من أي فريق آخر، ولم يكن هناك أي تعادل سلبي في أي من المباريات الـ65 الأخيرة بين الناديين.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 16 انتصارا و3 تعادلات، وهي أفضل بداية موسم في تاريخ النادي.

وتنتظر ليفربول قمة مرتقبة على ستاد "أنفيلد" ذاته ضد أرسنال الذي يحل ضيفا على برايتون لاحقا، قبل أن يحل رفاق محمد صلاح ضيوفا على مانشستر سيتي في قمة المرحلة الحادية والعشرين في الثالث من يناير المقبل.