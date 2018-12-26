وبعد فوز كاسح 6-2 على إيفرتون في المباراة الماضية، احتاج توتنهام إلى 16 دقيقة فقط ليسجل مجددا في ويمبلي.

وتسلم كريستيان إريكسن تمريرة كايل ووكر-بيترز ليسدد من مسافة 25 مترا وغيرت الكرة اتجاهها بعد لمس المدافع جيفرسون ليرما قبل أن تهز شباك الحارس أسمير بيغوفيتش.

واحتفل أصحاب الضيافة بمضاعفة التقدم بعد أقل من عشر دقائق عندما سجل سون هيونغ-مين هدفه السادس هذا الشهر بتسديدة متقنة على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة أخرى من ووكر-بيترز.

وصنع الظهير الإنجليزي الشاب الهدف الثالث على التوالي قبل عشر دقائق على انتهاء الشوط الأول بعد أن اخترق الدفاع ومرر إلى لوكاسمورا ليزيد الفارق إلى 3-صفر.

وضاعف هاري كين جراح بورنموث بعد الاستراحة وسجل هدفه 12 في الدوري هذا الموسم بعد متابعة رائعة لتمريرة إريكسن قبل أن يضيف سون هدفه الثاني قبل 20 دقيقة على النهاية.

وبهذا الفوز بالتزامن مع خسارة مانشستر سيتي من ليستر سيتي ارتقى فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو للمركز الثاني بفارق ست نقاط عن المتصدر ليفربول بينما تراجع بورنموث للمركز 11.