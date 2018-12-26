وهيمن مودريتش (33 عاما) على عالم الجوائز الكروية في 2018، العام الذي شهد مساهمته بقيادة فريقه ريال مدريد إلى لقب ثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا، وقيادة منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية لكأس العالم، قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4 في مونديال روسيا 2018.

واختير مودريتش أفضل لاعب في المونديال، قبل أن ينال جائزتي لاعب العام من الاتحادين الأوروبي والدولي، وصولا إلى نيله هذا الشهر جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

والأربعاء، أعلن عن اختيار مودريتش رياضي العام في بلاده، بنتيجة تصويت شارك فيه 322 صحافيا، وفق ما نقلت فرانس برس.

كذلك اختير المنتخب الذي بلغ نهائي المونديال، أفضل فريق رياضي، بينما اختيرت ساندرا بركوفيتش بطلة أوروبا خمس مرات في رمي القرص، أفضل رياضية كرواتية في الاستفتاء نفسه.