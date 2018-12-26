ونقلت التقارير عن صلاح قوله إنه سيترك ليفربول إذا ما ضم الفريق، الذي يتصدر بطولة البريميرليغ حاليا، دبور، لاعب المنتخب الإسرائيلي وفريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

غير أن مصادر مقربة من محمد صلاح نقلت عنه قوله أيضا إنه يفضل عدم التدخل بشؤونه حاليا لأنه يريد التركيز على لعب كرة القدم، وأنه لاعب محترف لا يتدخل في سياسة التعاقدات الخاصة بالفريق الإنجليزي.

يشار إلى أن صلاح كان قد رفض في وقت سابق مصافحة اللاعبين الإسرائيليين بحجة أنه كان يثبت رباط حذائه خلال المباراة بين فريق مكابي تل أبيب وفريقه السابق بازل السويسري عام 2014 وفقا لصحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية.

وفي أبريل، غرد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان مستفزا الجماهير العربية بالقول إنه يرغب في تجنيد صلاح في الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد قيادة فريقه ليفربول للفوز على روما بخمسة أهداف لهدفين.

وكانت تقارير عدة ذكرت أن ليفربول يراقب عن كثب اللاعب مؤنس دبور ويفكر جديا بضمه كبديل للبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

يشار إلى أن دبور، لاعب من فلسطينيي 1948، يعد من أبرز المهاجمين في المنتخب الإسرائيلي، منذ بدأ بتمثيل المنتخب الأول منذ 2014.

كما أنه يقدم مستويات جيدة مع فريقه ريد بول سالزبورغ، حيث سجل 33 هدفا في 65 مباراة خاضها مع الفريق منذ 2016.