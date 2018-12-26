وستزيد هذه النتيجة، إضافة إلى أداء متواضع آخر، أمام فريق يملك أسوأ خط دفاع في الدوري الإيطالي، المزيد من الضغوط على جينارو غاتوسو، مدرب ميلان.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن غاتوسو ربما يخسر منصبه خلال العطلة الشتوية، إذا لم يتحسن فريقه.

وسدد صمويل كاستييخو، لاعب ميلانو في القائم بينما تم إلغاء هدف لفروزينوني قبل الاستراحة بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد. ودخل مرمى فروزينوني 36 هدفا في 18 مباراة.

وسدد غونزالو هيغواين كرة فوق العارضة من 12 مترا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل مباراته التاسعة دون هز الشباك.

وأنقذ جيانلويجي دوناروما حارس ميلان مرماه من هدف محقق.

وبعد هذه النتيجة، واصل ميلان احتلال المركز الخامس برصيد 28 نقطة.