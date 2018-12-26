وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيس يرغب في عودة الدولي المغربي، الذي دافع عن ألوانه بين العامين 2016 و2017.

ونقلت صحيفة "نيس ماتان" المحلية، التي أشارت أيضا إلى اهتمام الناديين بخدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، عن رئيس نيس جان-بيار ريفيير قوله، من دون التطرق الى بلهندة بالاسم، "نريد القيام بتعديلات (خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير)".

ونقلت فرانس برس عن رئيس نيس أن الفريق هذا الموسم "لم يحظ بفرصة لذلك، وعلينا القيام به الآن"، مؤكدا أن ذلك لن يعني "التعاقد (مع لاعبين) من أجل التعاقد" فقط.

وأشارت التقارير الفرنسية الى أن اهتمام الناديين بخدمات بلهندة يأتي في سياق "بحثهما عن لاعبي خط وسط يتميزون بالقدرة على الابتكار".

وبدأ اللاعب الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، مسيرته الاحترافية مع مونبلييه بين العامين 2009 و2013، قبل أن ينتقل إلى دينامو كييف الأوكراني الذي أعاره إلى شالكه الألماني ونيس.

وفي صيف 2017، انتقل بلهندة من دينامو كييف إلى غلطة سراي، الذي يرتبط معه بعقد حتى 2021، بحسب ما أشارت "ليكيب".

ويحتل نيس بقيادة مدربه النجم الدولي السابق الفرنسي باتريك فييرا، المركز العاشر في ترتيب الدوري.

وفي المقابل، يعاني موناكو بقيادة الهداف التاريخي لـ"الديوك" تييري هنري، بشكل كبير هذا الموسم، اذ يحتل المركز التاسع عشر، قبل الأخير، بعد 19 مرحلة (من 38)، علما أنه توج بطلا عام 2017، وحل وصيفا لباريس سان جرمان الموسم الماضي.