وفي حال فوز ليفربول فإن المدرب الألماني سيصل إلى الانتصار رقم 100 مع الفريق الإنجليزي، علما أن اللقاء يمثل الرقم 181 لكلوب مع الفريق، وفق ما ذكر موقع "ليفربول".

ومن شأن الفوز أو التعادل أن يجعل ليفربول يعادل ثالث أطول سلسلة من دون هزيمة على الإطلاق منذ بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأطول منذ موسم 1987/88، عندما تعرض للهزيمة الأولى في المباراة الثلاثين.

ونجح ليفربول في تحقيق 18 على نيوكاسل منذ بداية الدوري الممتاز أكثر من أي فريق آخر، ولم يكن هناك أي تعادل سلبي في أي من المباريات الـ64 الأخيرة بين الناديين.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة من 18 مباراة في الدوري، وهي أفضل بداية موسم في تاريخ النادي.