ودفع إيرفينغ، الذي استحوذ أيضا على 10 كرات مرتدة، المباراة لوقت إضافي برمية ناجحة قبل 20 ثانية على نهاية الربع الرابع.

وتفوق أداء اللاعب على منافسه جويل إمبيد، لاعب فيلادلفيا الذي سجل 34 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة.

وأنهى لوس أنجلوس ليكرز سلسلة من 7 هزائم أمام غولدن ستيت وريورز حامل اللقب بالفوز عليه 127-101 بفضل 19 نقطة من لاعبه كايل كوزما.

وسجل ليبرون جيمس 17 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة قبل أن يغادر الملعب بسبب إصابة في أعلى الفخذ في الربع الثالث.

وكشفت تقارير بعد المباراة أن جيمس أفلت من إصابة خطيرة.

وسجل جيمس هاردن 30 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة على التوالي ليقود هيوستون روكتس للفوز 113-109 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وأنهى هاردن اللقاء مسجلا 41 نقطة ليتصدر قائمة المسجلين في الفريقين، واستحوذ على ست كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.

وفاز يوتا جاز للمرة الثانية في أربعة أيام على بورتلاند تريل بليزرز، وهذه المرة بنتيجة 117-96.