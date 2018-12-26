التهديدات المفترضة لسولاري وراموس مصدرها اسم واحد، لا يزال يبدو حتى الآن بعيدا عن أسوار "سانتياغو برنابيو"، إلا أنه من المؤكد يبدو متربصا بل ويمكن الاستعانة به بسهولة في حال تغيرت الأحوال.

يقدم سولاري نتائج طيبة مع ريال مدريد حتى الآن، لكن تقارير عدة في الصحافة الإسبانية تنشر، رغم ذلك، تقارير عن احتمال عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة ريال مدريد، لاسيما إن تعثر الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع صحيفة "آس" لم يصدر النادي الملكي رداً على هذه التقارير بالنفي أو التأكيد، ولكن المؤكد أن مورينيو تواصل مع إدارة "المرينغي" وقدم شروطه في حالة توليه تدريب النادي الملكي.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن القائد راموس سيكون أول الراحلين في حالة تولي مورينيو تدريب الريال، والسبب العلاقة السيئة التي تربطه بالبرتغالي حين تولى تدريب الفريق بين 2010-2013.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن راموس، 32 عاما، أبلغ إدارة "الميرنغي" برغبته الواضحة في عدم تولى مورينيو قيادة الفريق، وأكد أنه إذا تم ذلك الأمر فسيرحل فورا.

يشار إلى أن راموس خرج بتصريحات قوية قبل نهائي كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي، أكد خلالها أنه لا يجب الحديث أصلا عن تولي مدير فني جديد في ظل وجود سولاري الذي يجب أن يحظى بالاحترام على حد تعبيره.

ويرتدي راموس قميص ريال مدريد منذ عام 2005 حين انتقل من إشبيلية، وقد حقق مع الفريق الملكي العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، والدوري الإسباني (4 مرات)، وكأس العالم للأندية (4 مرات أيضا).