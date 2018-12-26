وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ويا (18 عاما) سينتقل إلى سيلتيك الاسكتلندي.

وشارك ويا في 3 مباريات مع سان جرمان هذا الموسم، إذ يملك فرصا محدودة في اللعب في ظل وجود أسماء لامعة في الهجوم مثل نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني.

ووجه ويا الشكر لزملائه بالفريق الفرنسي وللطاقم التدريبي وللجمهور عبر رسالة بتطبيق إنستغرام بعد أن احتضنوه كأحد أفراد العائلة.

وقال ويا: "كانت هذه الأشهر عظيمة رغم أنني لم أشارك كثيرا. أنا ممتن دوما للفرص التي سنحت لي في بداية الموسم لأنها فتحت لي الكثير من الأبواب في فترة الانتقالات الشتوية".

وتابع: "يحدوني الأمل عقب تلك الأشهر الستة أن أكون مستعدا للعودة لبارك دي برينس وأن أقدم لكم كل شيء. أنا فخور لأنني من باريس".

ومنذ ظهوره الأول على الصعيد الدولي في مارس الماضي، خاض ويا مباريات مع المنتخب الأميركي أكثر من سان جرمان، الذي يهيمن على الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد أن حقق 15 انتصارا في أول 17 جولة.

وبات ويا، الذي لعب والده ضمن صفوف سان جرمان وميلان، رابع أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الأميركي يسجل هدفا عندما هز الشباك في انتصار الولايات المتحدة 3-صفر على بوليفيا في مايو الماضي.