وأفادت شبكة "فوكس سبورت" الرياضية، بأن ريال مدريد أبدى استعداده لدفع أي مبلغ من أجل التعاقد مع لاعب مميز يكون بديلا للنجم البرتغالي.

وتؤكد الكثير من التقارير أن إيدن هازارد سيكون الخليفة المرتقب في «سانتياغو برنابيو» خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجديد 2019.

وقالت "فوكس نيوز" نقلا عن إذاعة "أواندا سيرو" الإسبانية إن ريال مدريد على استعداد للتخلي عن لاعبي خط الوسط الدولي الإسباني إيسكو والدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، الذي يلعب على سبيل الإعارة هذا الموسم في صفوف تشلسي ويرغب النادي اللندني في الاحتفاظ به، حسب ما ذكر موقع "آس".

لكن "فوكس سبورت" استبعدت أن تسير الصفقة بين الناديين على هذا النحو خاصة في ظل صعوبة التفريط في اللاعبين من قبل إدارة ريال مدريد، وربما يكون الحل لدى فلورنتينيو بيريز رئيس النادي الملكي، هو التوصل لاتفاق مادي مع مسؤولي تشيلسي للحصول على خدمات هازارد.

يأتي هذا في الوقت الذي وضع فيه الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي عددا من اللاعبين على طاولته مبكرا تحسبا لرحيل هازارد.

وكشفت تقارير إيطالية وإنجليزية أن هدّاف فريق جنوى والدوري الإيطالي برصيد 13 هدفا الدولي البولندي كرزيستوف بياتيك يأتي على رأس اللاعبين الذين يرغب ساري في ضمهم لخلافة هازارد، وكذلك الأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم فريق ميلان، وإليسيد هيساوي نجم خط وسط وهجوم فريق نابولي.