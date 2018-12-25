وقال موقع "موروكو وورد نيوز" إن الاتحاد سيطلق نسخة أفريقية لدوري الأمم الأوروبية، الذي انطلقت نسخته الأولى في 6 سبتمبر الماضي، مضيفا "ستسمى دوري الأمم الأفريقية".

وتابع أن إعلان إطلاق هذه البطولة "قد يكون يوم 28 ديسمبر في العاصمة المصرية، القاهرة.. على أن تجرى مباريات أول نسخة ابتداء من أغسطس العام المقبل".

وسيشهد الدوري مشاركة المنتخبات الأفريقية بمختلف مستوياتها، في تواريخ يحددها الاتحاد الدولي للكرة، كما هو الحال بالنسبة للنسخة الأوروبية.

وكشف المصدر أن الاتحاد الأفريقي سيقسم المنتخبات الـ36 المشاركة إلى 4 مستويات، بناء على التصنيف العالمي، وستتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب.

وذكر أن توزيع المستويات سيكون على الشكل التالي:

المستوى الأول: السنغال، تونس، الكونغو الديمقراطية، غانا، المغرب، الكاميرون، نيجيريا، بوركينا فاسو، مالي، الرأس الأخضر، مصر، الجزائر.

المستوى الثاني: كوت ديفوار، غينيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، أوغندا، الكونغو، الغابون، البنين.

المستوى الثالث: أنغولا، غينيا بيساو، مدغشقر، موريتانيا، النيجر، توغو، زيمبابوي، كينيا.

المستوى الرابع: تنزانيا، جزر القمر، سيشل، ليبيا، مالاوي، إثيوبيا، ليبيريا، سيراليون.