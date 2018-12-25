ويغيب تشامبرلين عن ليفربول منذ شهر أبريل الماضي بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن قطع في أربطة الركبة خلال مواجهة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ تشامبرلين الجري بشكل تدريجي على أن يستمر في العلاج والتأهيل لأسابيع أخرى قبل العودة للمشاركة في المباريات، حيث من المتوقع أن يعود النجم الإنجليزي للمشاركة مع ليفربول في المباريات خلال شهر مارس المقبل.

وغادر اللاعب (24 عاما) ملعب أنفيلد في الدقيقة 18 بعد كرة مشتركة مع ألكسندر كولاروف الظهير الأيسر لروما في ملعب أنفيلد.

وقال أوكسليد-تشامبرلين في بيان عبر "تويتر" آنذاك: "بالتأكيد تحسرت بعد التعرض لهذه الإصابة في مرحلة حاسمة من الموسم".

وأضاف: "يحبطني عدم القدرة على استكمال المشوار مع ليفربول في دوري الأبطال والغياب عن كأس العالم 2018 مع إنجلترا".

وفي أغسطس 2017، أعلن "الريدز" التعاقد مع تشامبرلين من أرسنال مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 40 مليون جنيه إسترليني (51.45 مليون دولار).

وقال موقع ليفربول على الإنترنت إنه ارتبط بعقد طويل الأمد، مع لاعب الوسط الانجليزي الدولي، الذي شارك في 132 مباراة في الدوريا لانجليزي الممتاز مع أرسنال خلال 6 أعوام أمضاها في صفوف النادي اللندني.