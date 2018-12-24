وعانى ليفربول متصدر الترتيب، إصابة مجموعة من اللاعبين في الأسابيع الأخيرة، من بينهم المدافعان جويل ماتيب وجو غوميز، وغيابهما حتى منتصف يناير.

وربما يعود الظهير ترينت ألكسندر أرنولد ونابي كيتا لاعب الوسط في مواجهة نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، فيما أشار كلوب إلى أن المشاكل البدنية ربما تجبره على إعادة التفكير في سياسة ضم لاعبين جدد.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي، الاثنين: "أنا سعيد بما لدينا لكن لا نعلم ماذا سيحدث. لهذا السبب أبقي الباب مفتوحا دائما وفي حالة حدوث أي شيء سنكون بحاجة لإلقاء نظرة. لو حدثت بعض الأمور الأخرى عندها يجب علينا التفكير لأن أمامنا العديد من المباريات ومن المهم أن نظهر رد الفعل".

وأضاف: "لو حدث أي تغيير درامي سنفكر وهذا كل ما في الأمر. لو لم يحدث أي شيء سأقول عندها إننا لن نفعل أي شيء".

وتغلب ليفربول بهدفين نظيفين على مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز، الجمعة، ليحتفظ بصدارته للدوري بفارق 4 نقاط بعد سقوط منافسه مانشستر سيتي المفاجئ بنتيجة 2-3 أمام ضيفه كريستال بالاس.

وطالب كلوب لاعبيه بالحفاظ على تركيزهم عند استضافة نيوكاسل على ملعب "أنفيلد"، قبل خوض مباراتين ربما تحددان شكل المنافسة هذا الموسم ضد أرسنال ومانشستر سيتي.

وقال كلوب: "أهم شيء بالنسبة لنا رد الفعل بعد الفوز في آخر مباراة، لهذا السبب مواجهة ولفرهامبتون كانت تحديا كبيرا (بعد الفوز على مانشستر يونايتد). لذا أنا سعيد للغاية بسلوكنا. هذا ما كنا نحتاجه".