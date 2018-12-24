وكشف هدرسفيلد، في بادئ الأمر، عن إصابة موي، لكن الاتحاد الأسترالي قال إن اللاعب يرغب بشدة في المشاركة في كأس آسيا المقررة في الإمارات، بين الخامس من يناير وأول فبراير، وطلب الحصول على مشورة طبية أخرى.

وسيحل جيمس جيجو، لاعب وسط أوستريا فيينا النمساوي، بدلا من موي، في تشكيلة المدرب غراهام أرنولد، حيث تأمل أستراليا أن تدافع بنجاح عن لقبها.

وأوضح أرنولد في بيان: "من المؤسف خسارة جهود أرون في البطولة، لكننا لم ندخر وجهدا في مساعدته على الظهور في الإمارات".

وأضاف: "سنبقى على اتصال مع أرون وهدرسفيلد خلال فترة إعادة التأهيل، من أجل التأكد من عودته للمنافسات في أتم صحة وعافية".

وكان مدرب أستراليا ضم موي المصاب إلى تشكيلة المنتخب، رغم أن الفريق الإنجليزي استبعد مشاركة لاعبه في البطولة.

وصرح هدرسفيلد، أن موي سيغيب عن تشكيلة أستراليا في البطولة، بسبب إصابة في الركبة ستبعده حتى فبراير.

ونالت أستراليا اللقب على أرضها في 2015 مع المدرب السابق أنغيبوس تيكوغلو.

وتفتتح أستراليا مبارياتها في كأس آسيا بمواجهة الأردن في أبوظبي، في السادس من شهر يناير المقبل.