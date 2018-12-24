وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن أليكس فيرغسون، سوف يكون في منصب المستشار الفني للفريق الأول، مشيرة إلى أنه لعب دورا كبيرا في تعيين النرويجي أولي غونار سولشاير مدربا مؤقتا للشياطين خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وبحسب الصحيفة، فإن سولشاير يخطط للتواصل بانتظام مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد، وهذا ما لم يفعله "السبيشال وان" طوال فترة تدريبه.

وأشارت إلى أن فيرغسون، ساهم في إعادة مساعده السابق مايك فيلان، للعمل كمساعد لسولشاير.

وقال مصدر من داخل النادي للصحيفة "بمجرد أن تحدث نائب الرئيس التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد إدوارد غاريث (وودورد) إلى العائلة المالكة للنادي، وأخبرهم برغبته في رحيل جوزيه، طلبوا منه أن يتأكد من تعيين الشخص الصحيح، وهنا تدخل فيرغسون وساعد في الأمر، وهو من نصح بتعيين سولشاير وفيلان".

ويعتبر فيرغسون علامة فارقة في تاريخ مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي، فهو استطاع أن يحزر لقب البريميرليغ 13 مرة كمدرب مع الشياطين الحمر، بالإضافة إلى 5 ألقاب في كأس إنجلترا، ولقبين في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة.