وسينتهي عقد فقير مع النادي الفرنسي عام 2020، وهو لا يزال يرفض تجديده حتى الآن، مما جعل رئيس النادي جانميشيل أولاس متوتراً لأنه سوف يكون مضطرا لبيع "جوهرة الفريق" في موسم الانتقالات الشتوية أو في الميركاتو الصيفي القادم على أبعد تقدير.

وقد لعب فقير 16 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها ستة أهداف، فيما قدم أربع تمريرات حاسمة.

وأوضحت صحيفة ماركا أن بحث العملاق المدريد عن بديل للاعب لوكا مودريتش، يجعله يفكر بشكل جدي في ضمن فقير لكي يدعم خط الوسط الهجومي في الميرنغي.

لكن الصحيفة أشارت إلى النادي مهتم في سوق الانتقالات الشتوية حاليا بنجم ريفر بلايت الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس الذي يتوقع أن ينضم لصفوف الميرغني خلال الميركاتو الشتوي.

وتجدر الإشارة إلى نبيل فقير كان قريباً جداً من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي، ولكن بعض المشاكل المتعلقة بالفحص الطبي حالت دون رحيله عن ليون بالرغم من الاتفاق على كل شيء.