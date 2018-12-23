وانتهى اللقاء العامر بالأهداف بفوز كبير لتوتنهام بنتيجة 6-2، كان نصيب المهاجم الإنجليزي منها هدفان رفع بهما رصيده إلى 11 هدفا، متساويا في المركز الثاني بقائمة الهدافين مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وينفرد بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال بصدارة هدافي المسابقة وله 12 هدفا، قبل مرحلة واحدة من انتصافها.

ويأتي في المركز الثاني كين وصلاح، فيما يحل رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي في المركز الثاني وله 9 أهداف.

واحتفظ توتنهام بالمركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، أما إيفرتون الذي مُنِي بخسارته السادسة هذا الموسم فيقبع في المركز الـ11 مع 24 نقطة.