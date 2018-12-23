وفاز مورينيو، الذي حل محل الهولندي لويس فان خال في 2016، بالدوري الأوروبي لكرة القدم وكأس رابطة الأندية الإنجليزية في موسمه الأول لكن الموسم الثالث هيمنت عليه تقارير إعلامية عن خلاف بين المدرب البرتغالي وبوغبا بينما تعثر يونايتد في الملعب وقدم عروضا مملة.

وتم تجريدبوغبا من موقعه كنائب لقائد الفريق في وقت سابق من الموسم الحالي، واستبعد من آخر ثلاث مباريات في الدوري في عهد مورينيو، لكن لاعب منتخب فرنسا قال إنه لا يحمل أي ضغينة للمدرب البرتغالي.

وأبلغ بوغبا وسائل إعلام محلية "فزنا بألقاب مع جوزيه وأريد شكره على ذلك. لم تسر كل الأمور بصورة جيدة، لكن بعض الأشياء كانت جيدة.

وتابع: "جعلني أتطور كإنسان أيضا. أصبح ذلك من الماضي، وأريد شكره على ذلك. أنا واثق أن الأمر مماثل بالنسبة لكل اللاعبين".

وعاد بوغبا على الفور للتشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشار، وصنع ثلاثة أهداف في الفوز 5-1 على كارديف سيتي في الدوري أمس السبت.

وأوضح بوغبا أن "أداء الفريق كان رائعا ونحن سعداء بأن أول مباراة للمدرب بدأت بهذا الشكل. من المهم الاستمرار بهذا الشكل. لا يمكننا اللعب بهذه الطريقة والفوز بخمسة أهداف ثم نخسر في المباراة التالية".

ويستضيف مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في الترتيب برصيد 29 نقطة بعد 18 مباراة، هدرسفيلد تاون يوم الأربعاء القادم.