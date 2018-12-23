وقال النجم الكرواتي إنه "أدرك ضرورة تنفيذ المزيد من التسديدات"، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول خلال مباراة الفريق الملكي مع العين الإماراتي.

واحتفظ ريال مدريد بلقب كأس العام للأندية، إثر فوزه على "الزعيم العيناوي" 4-1، في مباراة شهدتها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وصرح مودريتش الذي توج بالكرة الذهبية، خلال العام الجاري إضافة إلى لقب أفضل لاعب في العالم الذي تمنحه الفيفا: "الكل يقول لي عليك أن تسدد أكثر، لكنني أفضل في الغالب أن أقوم بالتمرير".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية: "نعم، عليّ أن أسدد أكثر".

وتطرق مودريتش للحديث عن مسيرته الاستثنائية مع ريال مدريد ومنتخب كرواتيا في عام 2018.

وأضاف: "هذا العام لا يُنسى بالنسبة لي، إنها سنة ممتازة، لقد توجنا بدوري أبطال أوروبا، وكرواتيا شاركت بشكل مذهل في كأس العالم، وبعدها جاءت كل الجوائز، والآن لقب جديد مع ريال مدريد".

ووصف مودريتش العام الحالي بـ"سنة الحلم"، وقال إنه "لا يستطيع أن يطلب أكثر مما تحقق".