ومنح المهاجم الجابوني أرسنال التقدم في الدقيقة 14 بعد أن انقض على تمريرة من سياد كولاسيناتش عقب تمريرة متقنة من مسعود أوزيل.

وسدد أوباميانغ في سقف الشبكة في الدقيقة 48 ليكمل هجمة مرتدة رائعة لفريق المدرب أوناي إيمري.

ورد بيرنلي، الذي يحتل المركز 18 في جدول الترتيب ولم يحقق أي انتصار خارج ملعبه منذ سبتمبر الماضي، بهدف سجله آشلي بارنز عقب ارتباك أمام المرمى بعد أن أضاع الفريق فرصة جيدة لانتزاع تقدم مفاجئ في بداية اللقاء بعدما سدد آشلي وستوود في قدم بيرند لينو حارس أرسنال، وفق ما نقلت رويترز.

واستعاد البديل إليكس أيوبي تقدم أرسنال بهدفين بإنهاء سهل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مساعدة من تحرك رائع من أوزيل الذي لم يشارك مع الفريق في الخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ورفع هدفا أوباميانغ رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم متجاوزا محمد صلاح ككبير هدافي الدوري الإنجليزي ورافعا رصيد أرسنال إلى 37 نقطة متساويا مع تشيلسي.