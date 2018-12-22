وشهد الشوط الأول من اللقاء محاولات للتسجيل المبكر من جانب ريال مدريد، وردّ النادي الإماراتي بهجمة خطيرة كادت تسفر عن تسجيل أول أهداف الزعيم العيناوي في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

وضغط النادي الإسباني بقوة عبر تمريرات محكمة، ومحاولا العثور على ثغرة في دفاع النادي الإماراتي.

وأضاع حسين الشحات في الدقيقة 12 فرصة افتتاح التسجيل للعين، بعد تسديدة محكمة أبعدها راموس.

وأسفر ضغط الريال عن تسجيل لوكا مودريتش في الدقيقة 14 الهدف الأول للملكي عبر تسديدة قوية.

ولم يتأخر العين في الرد على هدف الريال، حيث ألغى حكم المباراة هدفا للنادي الإماراتي بداعي التسلل.

واستمرت محاولات الريال لتعزيز تقدمه، حيث صوّب غاريث بيل كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21 تصدى لها حارس العين خالد عيسى.

وأهدر كريم بنزيمة في الدقيقة 35 فرصة إضافة الهدف الثاني للنادي الإسباني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة.

وواصل حارس مرمى العين تألقه في إبعاد كرات خطيرة من مرماه، حيث تصدى لكرة قوية من مودريتش في الدقيقة 39.

وسعى الريال في الدقائق الخمس الأخيرة لتقوية موقفه عبر سلسلة من الهجمات التي لم تفلح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي على الزعيم العيناوي بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني للمباراة، بدا لاعبو ريال مدريد منظمين في أرضية الملعب، حيث تبادل الفريق تمريرات دقيقة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى العين.

وتفنن الويلزي بيل بمقصية خطيرة في الدقيقة 50 علت العارضة العيناوية، بينما فشل بنزيمة في الدقيقة 52 من تسجيل هدف بعد عرضية مررها بيل بدقة.

وقاد العين في الدقيقة 55 هجمة منظمة انتهت بتسديدة بعيدة من اللاعب ريان يسلم.

وسجل يورينتي في الدقيقة 60 الهدف الثاني لريال مدريد من تسديدة صاروخية.

وتواصل الضغط المدريدي حتى الدقيقة 64، حيث قاد العين هجمة مرتدة سريعة، ووصلت الكرة إلى كايو الذي سددها لتصطدم بدفاع الريال وتخرج إلى ركنية.

ومن رأسية قوية، سجل القائد راموس الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 79.

وشهدت الدقيقة 86 تسجيل العين لأول هدف له في المباراة عبر اللاعب شيوتاني.

وسجل لاعب العين يحيى نادر هدف الريال الرابع خطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهكذا حافظ ريال مدريد، على لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي للنادي الملكي.