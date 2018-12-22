وهذه ثالث مرة هذا الموسم يحقق فيها جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة، الثانية في أربع مباريات. وأضاف كايل كوزما 23 نقطة مع ليكرز الذي وضع حدا لهزيمتين متتاليتين.

وفاز ميلووكي باكس 120-107 على بوسطن سيلتيكس.

وأحرز كواهي ليونارد 37 نقطة ليعادل أفضل حصيلة له هذا الموسم، ويمنح تورونتو رابتورز الفوز 126-110 على كليفلاند كافاليرز.

وفاز إنديانا بيسرز 114-106 على بروكلين نيتس بفضل 26 نقطة من فيكتور أولاديبو، بينما أحرز برين فوربس 22 نقطة وأنهى ستة من زملائه المباراة بأرقام مزدوجة في فوز سان أنطونيو سبيرز 124-98 على مينيسوتا تيمبروولفز.

وسجل ريكي روبيو 24 نقطة ومرر ثماني كرات حاسمة ليفوز يوتا جاز على مستضيفه بورتلاند تريل بليزرز 120-90، وانتصر سكرامنتو كينغز 102-99 على ممفيس غريزليز الذي مني بهزيمته الخامسة على التوالي.

وتغلب شيكاغو بولز 90-80 على أورلاندو ماجيك مستفيدا من 32 نقطة سجلها لوري ماركانن، وفاز تشارلوت هورنتس 98-86 على ديترويت بيستونز ليتفوق على منافسه للمرة الثالثة هذا الموسم.

وأحرز كينت بيزمور 22 نقطة وقاد أداء دفاعيا قويا من أتلانتا هوكس في الشوط الثاني، ليقود فريقه للفوز 114-107 على نيويورك نيكس.