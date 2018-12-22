وسيكون العين على موعد مع التاريخ، بعدما أصبح أول فريق إماراتي يصل لنهائي كأس العالم للأندية.

وقدم الزعيم العيناوي مستويات رائعة في المسابقة المقامة على أرضه، حيث تمكن من تخطي ويلنغتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، قبل أن يتفوق على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ربع النهائي.

وفي لقاء الدور قبل النهائي، حقق مفاجأة كبيرة بإقصائه ريفر بليت الأرجنتيني القوي، ليصبح بذلك العين على بعد تسعين دقيقة من تحقيق إنجاز عالمي غير مسبوق.

وأكد المدير الفني لفريق العين، زوران ماميتش، أن لاعبيه عازمون على تشريف كرة القدم الإماراتية ولديهم الحماس والدوافع لتقديم أفضل أداء في المباراة النهائية، التي وصفها بمنافسة بين السرعة والذكاء.

وقال ماميتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الجمعة "آمل أن تتعطل آلة ريال مدريد أمام الزعيم العيناوي الواعد".

في المقابل، سيخوض النادي الملكي للمرة الثالثة على التوالي المباراة النهائي للمونديال، وعينه على المحافظة على اللقب من أجل تعويض إخفاقاته المحلية التي صاحبته منذ انطلاقة الموسم الجاري.

وسيسعى الريال لتحقيق أول لقب بقيادة مدربه الجديد سانتياغو سولاري، الذي استلم مهامه خلفا للمدرب المقال جولين لوبوتيغي.

وقال سولاري إن الفريق الإسباني يتطلع لتحقيق الفوز في هذا اللقاء المهم، معتبرا أن التواضع والتركيز الشديد والجماعية "ستكون وسيلتنا لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالبطولة للعام الثالث على التوالي".

وأضاف "نحن متحمسون لخوض النهائي وسنلعب بطريقتنا المعتادة التي تعتمد على الدفاع الصلب والهجوم السريع".

وعلى خلاف النسختين الماضيتين، سيدخل الريال المواجهة وهو يمر بفترة حرجة بسبب تذبذب نتائجه ومعاناته المتواصلة بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو صوب يوفنتوس الإيطالي.