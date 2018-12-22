وسجل النجم المصري، محمد صلاح، هدف ليفربول الأول في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بعد تلقيه عرضية من البرازيلي فابينيو، حولها في المرمى بطريقة رائعة، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا متفوقا عن أوباميانغ مهاجم أرسنال صاحب الـ10 أهداف.

وفى الدقيقة 68 من الشوط الثاني، نجح صلاح في صناعة هدف "الريدز" الثاني، من تمريرة سحرية من خارج منطقة الجزاء قابلها النجم الهولندي فان ديك بتسديدة في المرمى ليحرز أول أهدافه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ليفربول 48 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني 44 نقطة، الذى يواجه فريق كريستال بالاس، السبت، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 25 نقطة في المركز السابع.