وقال فييرا: "بصراحة تامة ماريو يحتاج دون أدنى شك إلى تحد جديد". حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "لا يزال مرتبطا بعقد، لذا هذه ليست النهاية.. لكن يجب أن نصل إلى حل"، مؤكدا أن مسؤولي النادي يتقدمهم رئيسه جان-بيار ريفيير "سيبحثون الأمر مع وكيل أعماله" مينو رايولا.

وسمح فييرا المتوج كلاعب مع فرنسا بلقب مونديال 1998 على أرضها، للمهاجم الإيطالي البالغ من العمر 28 عاما والذي غاب عن آخر مباراتين لفريقه، ببدء العطلة الشتوية في وقت "مبكر نسبيا".

وبعد موسمين جيدين و42 هدفا تحت إشراف المدرب السويسري لوسيان فافر المنتقل إلى بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني هذا الموسم، لم يسجل "سوبر ماريو" أي هدف لنيس في الموسم الحالي حتى الآن.

وردا على سؤال حول ما إذا كان التعاون بين بالوتيلي وفييرا، زميله السابق في إنتر ميلانو، قد حكم عليه بالفشل، أجاب المدرب الفرنسي: "نعم، يمكن قول ذلك. من البداية، كان من الصعب التعامل" مع اللاعب الصعب المراس، لاسيما بعد تأخره في الالتحاق بالفريق بعد الإجازة الصيفية، وزيادة وزنه بشكل ملحوظ.

وأضاف "أدركنا بسرعة، نحن الاثنان، أن الأمور لن تكون سهلة إذا ما استمرت على هذه الحال".

وينتهي عقد بالوتيلي أواخر يونيو 2019، وبات عمليا ضمن خيارات الرحيل عن النادي، وسط تقارير إيطالية ترجح عودته إلى بلاده.

وتنقل بالوتيلي بين أندية إيطالية عدة أبرزها ميلان وإنتر، كما دافع في إنجلترا عن ألوان مانشستر سيتي وليفربول الذي انتقل منه إلى نيس في صيف عام 2016.