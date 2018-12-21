وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن على رونالدو تسجيل 4 أهداف خلال المباريات الثلاثة المقبلة في حال أراد الحفاظ على نفس الرقم الذي احتفظ به منذ 2011.

وتابعت أن مهاجم يوفنتوس اعتاد، سنويا، على تسجيل 50 هدفا أو أكثر مع فريقه ومنتخبه بلاده منذ عام 2011.

وفي حال فشل "الدون" في تسجيل الرباعية قبل نهاية العام الجاري، فإنه سيكسر تقليدا بلغت مدته 7 سنوات.

وسجل رونالدو 46 هدفا منذ بداية 2018، مع ريال مدريد ويوفنتوس والبرتغال.

وسيكون عليه تسجيل الأهداف الأربعة المتبقية أمام كل من روما وأتلانتا وسامبدوريا.

وحطم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في عام واحد، سنة 2013، حين سجل 69 هدفا.

وكان منافسه التقليدي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد وصل مسبقا إلى "الرقم 50" هذا العام مع فريقه برشلونة ومنتخب بلاده.