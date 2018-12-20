وأوضح الفيفا في بيان، الخميس، أن "منتخب بلجيكا سيبدأ سنة 2019 في صدارة تصنيف الدولي، مع احتفاظها بفارق النقطة الوحيدة الذي يفصلها عن فرنسا".

وحل المنتخب البلجيكي ثالثا في مونديال 2018 بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي 2-صفر في مباراة المركز الثالث، بعد أن خسر في نصف النهائي أمام فرنسا صفر-1، ليفوز الأخير في النهائي على منتخب كرواتيا 4-2 ويحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وشدد الاتحاد على أن "السنة المذهلة التي قدمها المنتخب الفرنسي لن تمر دون تقدير، اذ أن أبطال العالم هم أصحاب أفضل رصيد (سنوي) بنيلهم عددا من النقاط (165) منذ ديسمبر 2017، أكثر من أي دولة أخرى مصنفة".

وأشار الاتحاد الدولي الى أن منتخبي أوروغواي وكوسوفو حققا أيضا تقدما لافتا هذه السنة، اذ نال الأول 151 نقطة وهو يحتل المركز السابع عالميا، في مقابل 133 نقطة للثاني الذي يحتل المركز 131.

وحقق منتخب كوسوفو أبرز تحسن على صعيد التصنيف (المراتب)، اذ تقدم 46 مركزا مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، متقدما على الكويت التي تقدمت 31 مركزا (158) والسلفادور (30 لتصبح في المركز 70).

ولا تزال كرة القدم الأوروبية تهيمن على المراكز الأولى في التصنيف، اذ تحتل منتخبات القارة العجوز 8 مراكز من العشرة الأولى، و31 مركزا من الخمسين الأوائل.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، شهد التصنيف تغييرا طفيفا بتقدم منتخب عمان مركزا واحدا ليصبح في المركز 82 عالميا، على حساب زامبيا.

ولا يزال المنتخب التونسي صاحب المركز الأول عربيا (26 عالميا) والثاني أفريقيا، يليه نظيره المغربي (الثالث أفريقيا و40 عالميا)، بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بين المنتخبات العربية (69 عالميا).

ولم يشهد التصنيف تغييرات تذكر على صعيد الترتيب منذ النسخة السابقة التي صدرت في 29 نوفمبر 2018، اذ لا يزال منتخب البرازيل في المركز الثالث متقدمة على كرواتيا الرابعة وإنجلترا الخامسة.

تصنيف العشرة الأوائل

1- بلجيكا 1727 نقطة

2- فرنسا 1726

3- البرازيل 1676

4- كرواتيا 1634

5- إنكلترا 1631

6- البرتغال 1614

7- الأوروغواي 1609

8- سويسرا 1599

9- إسبانيا 1591

10- الدنمارك 1589