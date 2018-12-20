وقال نجم ريال مدريد السابق، الصربي بريدراغ مياتوفيتش، إن علاقة مورينيو "متينة" جدا مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وهناك فرصة حقيقية لتعيين المدرب البرتغالي في مدريد.



وفي مقابلة مع إذاعة "كادينا سير"، قال مياتوفيتش: "لا أعلم ما هي النسبة (لتعيين مورينيو) ولكن هذا الاحتمال كبير جدا".



واستطرد المهاجم الصربي السابق: "أعلم جيدا أن بيريز يحب مورينيو كثيرا، وأعتقد أن في كل مرة يكون هناك فرصة لتعيينه كمدرب، سيتواصل هو معه".

وكان مانشستر يونايتد قد أقال مورينيو من منصبه التدريبي قبل أيام بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير هذا الموسم.



وسبق لمورينيو تدريب "النادي الملكي" لثلاثة مواسم، حقق فيها لقب الدوري الإسباني وكأس الملك الإسباني، ولكنه خلق بعض المشاكل مع لاعبين سابقين، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني إيكر كاسياس.



وعمل مياتوفيتش مديرا لكرة القدم في النادي خلال فترة ما بين 2006 و2009، كما لعب مع الفريق بين أعوام 1996 و1999.