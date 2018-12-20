وسأل صحفي من وكالة "أورا" الروسية، بطل الفنون القتالية المختلطة، الذي يأتي من إقليم داغستان الروسي المسلم، عن سبب عدم رفعه العلم الروسي عند دخول الحلبة.

ورد نورمحمدوف باستياء: "دائما ما أفعل ذلك (رفع العلم الروسي).. الكل في أميركا يلقبني (بالروسي) لأنهم لا يعرفون عن داغستان والشيشان والقوقاز".

وأضاف: "الأميركان يعتبروننا من دولة واحدة، ولكن الأهم أن نعتبر نحن الروس أنفسنا من دولة واحدة، وأن لا نقسم الدولة إلى مجموعات".

واختتم نورمحمدوف إجابته باستياء: "لا تسألني هذه الأسئلة السخيفة مرة أخرى".

ويعتز المقاتل الروسي الشهير بأصوله الداغستانية، حيث يحرص على ارتداء القبعة الشهيرة بتلك المنطقة، قبل وبعد كل نزال يخوضه.