وسجل للنادي الملكي الإسباني مهاجمه الويلزي غاريث بيل الأهداف الثلاثة في الدقائق 44 و53 و55، ولكاشيما أنتلرز شوما دوي قبل 12 دقيقة على النهاية.

وافتتح النجم الويلزي التسجيل في الدقيقة 44 بتسديدة بقدمه اليسرى، بعد تبادل للكرة مع مارسيلو.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53 مستغلا حالة ارتباك في الدفاع الياباني، ليسدد في المرمى الخالي، ثم أكمل الثلاثية بعد دقيقتين بتسديدة متقنة.

وأحرز كاشيما هدفا لحفظ ماء الوجه عبر شوما دوي، بعدما استلم الكرة وسدد على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وتجمع المباراة النهائية، السبت، ريال مدريد والعين الإماراتي، الذي حقق الثلاثاء مفاجأة كبيرة بتغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني بطل "كوبا ليبرتادوريس" بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.