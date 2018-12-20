وفشل ميسي في قنص أي من الجوائز الفردية هذا العام، سواء الكرة الذهبية أو جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، لكنه حقق أرقاما قياسية مهمة، منها:

عراب الانتصارات في برشلونة

كسر ميسي في 2018 الرقم القياسي بعدد الانتصارات في الدوري الإسباني بالنسبة للاعبي برشلونة، بعد أن وصل إلى 323 فوزا في وقت سابق من شهر ديسمبر، وتجاوز زميله السابق تشافي هيرنانديز.

أهداف متواصلة

أصبح "البرغوث" هذا العام أول لاعب في تاريخ يسجل 10 أهداف أو أكثر، في 13 موسما متتاليا في الليغا الإسبانية.

ومنذ موسم 2006-2007، حافظ أسطورة الأرجنتين على رقم تصاعدي بعدد الأهداف في الدوري، ولا يبدو أنه سيتوقف قريبا، علما أنه سجل 14 في الدوري حتى الآن.

ملك دوري الأبطال

بتسجيله الهدف رقم 106 مع برشلونة أمام آيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا، أصبح ميسي أكثر من سجل لفريق واحد في تاريخ البطولة، متجاوزا غريمه الرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 105 هدفا في البطولة مع ريال مدريد الإسباني.

أسطورة "الهاتريك"

سجل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى آيندهوفن هذا الموسم، ليصبح صاحب أكبر عدد من الثلاثيات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ووصل ميسي لثامن "هاتريك" متجاوزا رونالدو الذي يملك 7 ثلاثيات أوروبية.

استمرارية

للمرة الثامنة في آخر 9 أعوام، تجاوز رصيد "البرغوث" الـ50 هدفا في جميع البطولات، هذا الرقم "المرعب" لم يسبقه له أي لاعب، وهو دلالة كبيرة على ثبات مستوى هداف برشلونة مع مرور الأعوام.