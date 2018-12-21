وللمرة الثالثة في التاريخ، ستقم بطولات كوبا أميركا وكأس آسيا وكأس الأمم الأفريقية، في عام واحد، هذا بالإضافة لكأس الكرة الذهبية لمنتخبات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، والدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبالإضافة للبطولات القارية الكبيرة، ستتوج القارات أبطال الأندية بشكلها السنوي، كما ستكشف عن أفضل فريق نسائي بكأس العالم للنساء، وأفضل منتخب شاب خلال كأس العالم للشباب.

كأس آسيا

السنة الكروية الجديدة ستنطلق من دولة الإمارات، التي ستحتضن كأس آسيا في مطلع يناير. البطولة تشهد مشاركة عربية قياسية، بتواجد 11 منتخبا عربيا، بعد توسعة البطولة لتضم 24 دولة، والآمال العربية كبيرة بتحقيق البطولة الغائبة عن العرب منذ 2007.

دوري الأمم الأوروبية

تستضيف البرتغال نهائيات النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بين 5 و9 من يونيو المقبل. وستخوض المرحلة النهائية 4 منتخبات، هي البرتغال وهولندا وإنجلترا وسويسرا.

كأس أمم أفريقيا

في تخبط جديد للاتحاد الأفريقي، سحب شرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون مؤخرا، لتبقى هوية المستضيف "مجهولة"، مع ترشيحات ترجح كفة دولة عربية للاستضافة. البطولة ستقام بين 15 يونيو و13 يوليو، وستضم 24 فريقا للمرة الأولى. الإثارة ستكون متواجدة بالتأكيد، مع آمال عربية "كبيرة" لمنتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بتحقيق اللقب.

كوبا أميركا

قد تكون نسخة العام 2019 من بطولة كوبا أميركا "الفرصة الأخيرة" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق إنجاز مع منتخب بلاده. ولكن مهمة ميسي تبدو أصعب من أي وقت مضى، فالنسخة الجديدة من البطولة تستضيفها البرازيل، ما بين 14 يونيو و7 يوليو، لذا فأن منتخب "السامبا" سيكون المرشح الأول لحصد اللقب.

الكأس الذهبية

من جديد، تستضيف الولايات المتحدة بطولة الكأس الذهبية، لفرق اتحاد "الكونكاكاف" في الفترة ما بين 15 يونيو و7 يوليو من 2019. البطولة عادة ما تكون سباقا بين الغريمين المكسيك والولايات المتحدة، ولكن كوستاريكا وبنما قد "تزعج" الكبار.

كأس العالم للشباب

هذه البطولة دائما ما تشهد الظهور الأول لنجوم المستقبل، الذين سيغيرون شكل كرة القدم للأبد. البطولة أنجبت لنا سابقا ليونيل ميسي ودييغو مارادونا ولويس فيغو وتييري هنري.

في 2019، ستستضيف بولندا مونديال الشباب ما بين 23 مايو و15 يونيو. البطولة تشهد مشاركة عربية وحيدة، متمثلة بالمنتخب السعودي.

مونديال السيدات

ستحتضن فرنسا النسخة الثامنة من مونديال السيدات، خلال الفترة ما بين 7 يونيو و7 يوليو، بمشاركة 24 من نخبة المنتخبات النسائية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.

بطولات أندية أوروبا

مثل كل عام، يترقب العالم نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي 2019، ستحتضن العاصمة الإسبانية مدريد النهائي المرتقب، على استاد "واندا متروبوليتانو" التابع لأتلتيكو مدريد، في الأول من يونيو. ومن ناحية أخرى، سيستضيف الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو نهائي بطولة "يوروبا ليغ" يوم 29 مايو.

مباريات كثيرة ومواجهات "نارية" قد تدخل كتب التاريخ خلال العام المقبل، الذي سيكون بالتأكيد عاما كرويا بامتياز.