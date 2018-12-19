ويترقب عالم كرة القدم الإعلان عن اسم المدرب الجديد للفريق، بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الثلاثاء، بعد أسوأ انطلاقة للفريق منذ عام 1990.

ونشرت صفحة مانشستر يونايتد على تويتر فيديو لمهاجم الفريق السابق، النرويجي أولي غونار سولشاير، وهدفه الشهير في مرمى بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999.

وأكد المنشور تعيين سولشاير، حيث كتبت: "سولشاير أصبح مدربنا المؤقت، بعد 20 موسما من تحقيقه الثلاثاية التاريخية، بتسجيل هذا الهدف في كامب نو".

ولكن النادي سرعان ما حذف التغريدة، مؤجلا إعلان الخبر لوقت لاحق.

ويتوقع أن يتم الإعلان، في وقت لاحق الأربعاء، عن تعيين سولشاير مدربا مؤقتا للفريق، حتى نهاية الموسم، مع قابلية التمديد وفقا للنتائج.

وحقق مهاجم "الشياطين الحمر" السابق نجاحا محدودا في مسيرته كمدرب، فحقق لقب الدوري النرويجي مع فريق مولده، قبل أن يفشل خلال فترة تدريبه لكارديف بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا.