وأصبح العين أول فريق إماراتي يتأهل إلى النهائي، وثاني فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي الذي خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-2 في نهائي نسخة 2013 في مراكش.

ونجح العين في تحقيق إنجاز كبير في البطولة التي يشارك بها للمرة الأولى، حيث عاد من بعيد أمام ويلنغتون في الدور الأول وقلب تأخره صفر-3 إلى تعادل 3-3 ثم إلى فوز بركلات الترجيح.

وفي ربع النهائي اكتسح طوفان "الزعيم" الترجي بثلاثية نظيفة، ليعبر عن استحقاق إلى المربع الذهبي وبقابل ريفر بليت الذي حقق قبل أيام لقب "كوبا ليبرتادوريس" على حساب مواطنه بوكا جونيورز، في قمة أرجنتينية ساخنة شهدت أحداثا غير مسبوقة.

وشاركت الفرق الإماراتية في البطولة 3 مرات سابقة شهد فيها مردودها تصاعدا ملحوظا، فخرج الأهلي من الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي عام 2009، والوحدة أمام سيونغنام الكوري الجنوبي في ربع نهائي 2010، والجزيرة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي النسخة الماضية.