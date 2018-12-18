واتسمت العلاقة بين مورينيو ولاعب وسطه بالتوتر منذ بداية الموسم الجاري، مما دفع بالبرتغالي إلى إبقاء بطل مونديال 2018 على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات المهمة، آخرها الأحد حين خسر "الشياطين الحمر" أمام ليفربول المتصدر 1-3.

ولم يصدر بوغبا أي تعليق مباشر على إقالة المدرب البرتغالي، لكنه نشر في حسابيه على "إنستغرام" و"تويتر" صورة تعكس شعوره تجاه مورينيو، قائلا تحتها بنظرة ساخر "ضعوا التعليق المناسب"، قبل أن يحذف الصورتين بعد وقت قصير للغاية من النشر.

وأشارت معظم التعليقات إلى أن بوغبا نشر صورته مع الابتسامة الساخرة، تعبيرا عن شماتته بإقالة "سبشال وان".

ومن جهة أخرى، قال مدافع مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل إن إقالة مورينيو جاءت نتيجة "غياب الدعم من مجلس إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية"، معتبرا أن مدرب توتنهام الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المرشح الأفضل لاستلام مهمة تدريب "الشياطين الحُمر".

ورأى نيفيل أن "مانشستر يونايتد اختبر مدربين توجوا بدوري أبطال أوروبا، وآخرين توجوا بلقب الدوري المحلي عدة مرات. من وجهة نظري، يحتاجون إلى شخص يلبي المبادئ الأساسية الثلاثة لنادي كرة القدم، وهي تصغيد اللاعبين الشبان (إلى الفريق الأول)، وتقديم كرة ممتعة، والفوز بالمباريات".