وهذه ليست الأمر الأولى التي يقول فيها راموس مثل هذه التصريحات، إذ ذكر سابقا أن رحيل "صاروخ ماديرا" لم يؤثر على إمكانيات وطموحات الميرنغي، في حين أن العملاق الإسباني يعاني هذا الموسم كثيرا على مستوى الهجوم والتهديف، مما أدى إلى خسارته خمس مباريات حتى الآن في الليغا، ولخسارتين قاسيتين على يد سيسكا موسكو الروسي في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "غياب رونالدو؟ أعتقد أنه في أرض الملعب لن يكون هناك فرق كبير، رغم أن رونالدو كان لاعبا حاسما بالنسبة لنا".



وأضاف في تصريحات نقلها موقع "كوورة": "سننافس بنفس الفلسفة التي يتبعها النادي دائمًا وهي الفوز".



واختتم: "لدينا ذكريات جيدة عن هذه المسابقة، وهي بطولة قصيرة ولا يوجد أي مجال للخطأ، فنحن نلعب نصف النهائي ثم النهائي، ونريد أن نعود للوطن بالكأس".



تجدر الإشارة إلى رونالدو يعد الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، برصيد 7 أهداف.