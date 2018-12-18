وقال في تصريحات للموقع الرسمي للفريق الإنجليزي: " قرعة صعبة، لكنها جيدة. كان واضحا أننا سنواجه فريقًا صعبا." وأضاف: "بالنسبة لي الأمر رائع لأنني سأعود لألمانيا." مؤكدا أن لدى الفريق وقت كاف للاستعداد للمباراة، ومتمنيا أن يتواجد كل اللاعبين في حالة جيدة حينها.

ولم يخف كلوب صعوبة المواجهة مع العملاق البافاري، الذي اعتاد على مواجهته عندما كان مدربا لبروسيا دورتموند، وقال: "ستكون مباراة صعبة وممتعة وأنا متطلع لها."

فوارق

وأضاف كلوب: "سنواجه فريقًا مختلفًا عن البايرن الذي واجهته عدة مرات، أنا متواجد هنا منذ 3 سنوات ولم ألاقيهم منذ مباراة أودي الودية في صيف 2017. جميعنا يعرف هذا الملعب جيدًا (أليانز أرينا) وستكون الأجواء رائعة. لدينا دراية جيدة بكرة القدم الألمانية أكثر من أي دوري آخر، هذا صحيح، لكنه لن يصنع الفارق الكبير. في النهاية لابد أن يثبت لاعبونا ذلك داخل المستطيل الأخضر."

ولم يعول المدير الفني لليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، كثيرا على سوق الانتقالات من أجل حسم المواجهة الأوروبية، وقال : "الانتقالات لا تصنع الفارق الكبير. الأمر غالبًا يتعلق بالإصابات والأمور المصيرية، الأندية الألمانية يتم منحها فرصة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع راحة وفي الوقت ذاته سنكون مشغولين بخوض 10 مباريات. لكن في فبراير لن يكون الفارق كبيرا."

وستقام مباراة الذهاب في دور الـ16 من البطولة القارية في 19 فبراير المقبل على ملعب "آنفيلد"، قبل التوجه إلى ملعب "أليانزس أرينا" من أجل خوض لقاء الإياب يوم الأربعاء الموافق 13 مارس.

ويتساوى ليفربول وبايرن ميونخ بعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا بـ 5 ألقاب لكل منهما، وأحرز الريدز اللقب الأوروبي عام 2005 على حساب ميلان الإيطالي، بينما حققه البايرن على حساب غريمه الألماني بروسيا دورتموند عام 2013.