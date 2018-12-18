وحرص المدرب الجديد للأهلي الأوروغواياني مارتن لاسارني على التواجد في المدرجات لمتابعة المباراة غداة إعلان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تعاقده معه لمدة موسم ونصف، على أن يبدأ مهمته رسميا بعد اياب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا ضد جيما آبا جيفار الاثيوبي (الذهاب 2-صفر).

وسجل مروان محسن (31) ومؤمن زكريا (90+3) هدفي الأهلي فارتفع رصيده الى 23 نقطة صعد بها الى المركز الخامس، في حين توقف رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

ومضت الدقائق الأولى من المباراة هادئة وسادها حذر شديد من الجانبين، وفرض النجوم سيطرته على وسط الملعب في البداية لكن دون خطورة، ثم استعاد الأهلي المبادرة وألغى له الحكم هدفا بداعي تسلل مسجله محمد شريف (24).

وقاد أحمد الشيخ هجمة مرتدة سريعة، ومرر كرة بينية متقنة من وسط الملعب باتجاه مروان محسن الذي كسر مصيدة التسلل وتمكن من الوصول للكرة في الوقت المناسب وتسديدها بشكل خادع من فوق الحارس أحمد سعد لتسكن الشباك (31).

وفي الشوط الثاني، حاول النجوم الضغط المتقدم على لاعبي النجوم في وسط الملعب لمحاولة استخلاص الكرة، قبل أن تشهد الدقيقة 61 فرصة هدف ثان للأهلي من هجمة منظمة بدأت في الجبهة اليمنى بعد سلسلة من التمريرات المتقنة انهاها كريم وليد "نيدفيد" بعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء تابعها أحمد الشيخ باستعجال ودون تركيز.

وواصل الأهلي هجماته، ودفع المدرب محمد يوسف بالمهاجم مؤمن زكريا بدلا من أحمد الشيخ (90) فنجح البديل في تسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بعدما تابع كرة مرتدة من قدم أحد المدافعين بعد تسديدة قوية لعمرو السولية.