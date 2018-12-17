وتعرض فيرمالين للإصابة، الأحد، خلال مباراة فريقه مع مضيفه ليفانتي (5-صفر) في الليغا ، وبعد أن أجرى فحوصا طبية الاثنين "تبين إصابته بتمزق عضلي في ربلة الساق اليمنى"، بحسب بيان صادر عن النادي الكاتالوني.

وأشار النادي إلى أن غياب فيرمالين عن الملاعب "سيمتد حوالي الشهر"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخرج فيرمالين متأثرا بإصابته في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وكان فيرمالين قد عاد قبل عشرة أيام إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة في فخذه أبعدته شهرا ونصف الشهر.

يذكر أن برشلونة كان قد عانى قبل فترة من إصابات لعدد من نجومه، على رأسهم ليونيل ميسي، وفيدال، وكوتينو، وراكيتيتش، ومالكوم، وديمبيلي.