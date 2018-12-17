وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، أن الاتحاد الأسيوي أوقف طالب وراضي مؤقتا، خلال فترة التحقيق.

وذكر الأمين العام للاتحاد العراقي صباح رضا في بيان أن الاتحاد الأسيوي "أوقف لاعبي القوة الجوية أمجد راضي وفهد طالب مؤقتا حسب إشعار رسمي، وقرر منعهما من خوض المباريات محليا وقاريا ودوليا بسبب تحقيق يجريه معهما يتصل بمخالفتهما المادة (6) من لائحة الاتحاد المتعلقة بالمنشطات".

وأضاف رضا: "أبلغنا رسميا إدارة النادي بهذه الإجراءات"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم يصدر أي تعليق من إدارة النادي، فيما أكد طبيب الفريق غالب الموسوي عدم علمه بهذه التطورات.

وأوضح مصدر في الاتحاد العراقي أن "إشعار الاتحاد الآسيوي يفيد بأن اللاعبين المذكورين خضعا لاختبار المنشطات في 7 ديسمبر الجاري".

وكان نادي القوة الجوية قد توج بكأس الاتحاد الأسيوي للمرة الثالثة تواليا بفوزه على ألتين أسير التركمانستاني 2-صفر في 27 أكتوبر الماضي، على ملعب البصرة الدولي في إياب نهائي المسابقة.