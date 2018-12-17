ويلتقي تشلسي مع مالمو السويدي، وجاره اللندني أرسنال مع باتي بوريسوف البيلاروسي، وإنتر ميلان ونابولي القادمين من مسابقة دوري الأبطال مع رابيد فيينا النمساوي وزيوريخ السويسري على التوالي.

وما يزيد سهولة مهمة الأندية الأربعة أنها ستخوض مباريات الإياب على أرضها، فضلا عن مستوياتها الجيدة في المسابقة بالنسبة لتشلسي وأرسنال اللذين جمع كل منهما 16 نقطة في مجموعته دون أن يتعرض لأي خسارة، أو في دوري الأبطال على غرار نابولي الذي خرج خالي الوفاض من المجموعة الثالثة بفارق الأهداف خلف ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي، وإنتر ميلان الذي أخرجته المواجهتان المباشرتان مع توتنهام الإنكليزي من المسابقة.

وتبقى أبرز المواجهات في الدور الثاني تلك التي ستجمع بين لاتسيو الإيطالي وصيف بطل عام 1998 وإشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (5 مرات أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016)، إضافة إلى مواجهة غلطة سراي التركي مع بنفيكا البرتغالي (كلاهما حل ثالثا في مجموعته في الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا)، وسبورتينغ البرتغالي مع فياريال الإسباني، وسلتيك الأسكتلندي مع فالنسيا الإسباني.

وبالنسبة للفرق الثلاثة المتبقية من الثمانية التي خرجت من المسابقة القارية العريقة، وهي فيكتوريا بلزن التشيكي وكلوب بروج البلجيكي وشاختار دانييتسك الأوكراني، فأوقعتها القرعة في مواجهة دينامو زغرب الكرواتي وريد بول سالزبورغ النمساوي وإينتراخت فرانكفورت الألماني على التوالي.

وفيما يلي نتائج القرعة الخاصة بالبطولة:

فيكتوريا بلزن التشيكي - دينامو زغرب الكرواتي

كلوب بروج البلجيكي - ريد بول سالزبورغ النمسوي

رابيد فيينا النمسوي - إنتر ميلان الإيطالي

سلافيا براغ التشيكي - غنك البلجيكي

كراسنودار الروسي - باير ليفركوزن الألماني

زيوريخ السويسري - نابولي الإيطالي

مالمو السويدي - تشلسي الإنجليزي

شاختار دانييتسك الأوكراني - إينتراخت فرانكفورت الالماني

سلتيك الأسكتلندي - فالنسيا الإسباني

رين الفرنسي - ريال بيتيس الإسباني

أولمبياكوس اليوناني - دينامو كييف الأوكراني

لاتسيو الإيطالي - إشبيلية الإسباني

فنربغشه التركي - زينيت سان بطرسبورغ الروسي

سبورتينغ لشبونة البرتغالي - فياريال الإسباني

باتي بوريسوف البيلاروسي - أرسنال الإنجليزي

غلطة سراي التركي - بنفيكا البرتغالي

وتقام مباريات الذهاب في 14 فبراير والإياب في 21 من الشهر ذاته.