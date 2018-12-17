ونقل موقع "هيسبرس" المغربي عن مصادر قولها إن الاتحاد الأفريقي "أرسل بعض المسؤولين لمصر وجنوب إفريقيا، من أجل جمع معطيات خاصة بمرافق البلدين وأهم نقاط القوة والضعف، قبل تحديد منظم كان 2019"، باعتبارهما المرشحين الوحيدين لاحتضان "العرس الأفريقي".

ووفقا للمصدر، فقد كلف الكاف شركة "رولاند برغر" لمتابعة ملفات المرشحين، حيث سترفع تقريرها للجنة التنفيذية التي ستقوم باتخاذ القرار النهائي في اجتماعها يوم 9 يناير من العام المقبل، في العاصمة السنغالية داكار.

وسيحسم أمر التنظيم بالتصويت بعد الاطلاع على تقرير الشركة حول ملف كل من مصر وجنوب إفريقيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم، الخميس الماضي، بطلب إلى الكاف لتنظيم كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل. ذلك بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها لـ"لعرس الأفريقية".

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، إنه تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة، إلى جانب تحديد ملاعب التدريبات، موضحا أن مصر تقدمت بالملف بعد التشاور مع الدول العربية الأعضاء في الكونفدرالية الأفريقية، والحصول على دعمها وموافقتها.

ومن المقرر أن تعلن هوية الدولة المضيفة لكأس أفريقيا في التاسع من يناير المقبل، بعد اجتماع لجنة خاصة مكونة من رئيس "كاف" وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، لتحديد البلد الذي سيخلف الكاميرون.