وقال لازارتي خلال مؤتمر صحفي، إنه سيدرس اللاعبين في البداية ليستقر على خطة الفريق المناسبة في الفترة المقبلة، وفق ما نقل موقع أخبار النادي الأهلي.

وأكد على أن تغيير خطة الفريق ستتم بشكل تدريجي، مضيفا: "أوروبا تلعب بطريقة 4/2/3/1 وتلعب أميركا الجنوبية بطريقة 4/3/3 أما طريقة الأهلي سيتم اختيارها بشكل مناسب لمصر".

وأشار لازارتي إلى كونه محظوظا باكتشاف نجوم بارزين كبار أمثال نجم منتخب أوروغواي وبرشلونة لويس سواريز، ونجم المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان، موضحا أنه "يحب اكتشاف اللاعبين الموهبين أصحاب الشخصيات القوية".

وأعلن الأهلي بشكل رسمي تولي لازارتي تدريب النادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون عقب النتائج الأخيرة للفريق المصري.