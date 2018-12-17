وأوضح مورينيو، عقب خسارته أمام ليفربول 3-1 في أنفيلد خلال تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "لو كان سؤالك بشأن إمكانية أن نفوز بلقب في نهاية الموسم، فسأجيبك بلا بكل تأكيد، الأمر أصبح شبه مستحيل، ولكننا ما زال بإمكاننا أن نختتم الموسم في المركز الرابع، رغم صعوبة الأمر أيضا".

وأضاف: "بكل تأكيد سنختتم الموسم في المراكز الـ 6 الأولى، ولكن أن نحتل مركزا مؤهلا لدوري أبطال أوروبا، هو أقصى ما يمكننا فعله هذا الموسم، ويجب أن ننظر أولا للمركز الخامس ثم الرابع".

ورفض المدير الفني البرتغالي فكرة أن لاعبيه متخاذلين وأنهم لا يقدمون أقصى ما لديهم، قائلا: "هم أمناء ويقدمون أفضل ما لديهم".

وأكد "سبيشيال وان": "ليفربول كان أفضل من اليونايتد بكثير، ولكن حظوظنا كانت قائمة في المباراة حتى استقبلنا الهدف الثالث".

وتمكن فريق ليفربول من الفوز على نظيره مانشستر يونايتد في ديربي شمال إنجلترا 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الممتاز.

وتعد هذه هي الخسارة الخامسة لفريق مانشستر يونايتد، حيث يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة وبفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.