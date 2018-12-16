ويأتي تعيين لازارتي، خلفا للمدرب المؤقت محمد يوسف، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال النادي عبر صفحته في موقع "فيسبوك" إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، الاثنين، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع مدربه الجديد.

وذكرت تقارير محلية أن عقد لازارتي يمتد لموسم ونصف حتى صيف 2020، وبراتب شهري قيمته 125 ألف دولار، على ما أوردت "فرانس برس".

وأقال الأهلي مدربه السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، عقب الخروج من كأس العرب للأندية الأبطال، وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الشهر الماضي.

وسيتولى لازارتي مهمته رسميا اعتبارا من المباراة ضد الداخلية المقررة في 26 ديسمبر الحالي والمؤجلة من المرحلة السادسة.

ويملك لازارتي (57 عاما) خبرة تدريبية لأكثر من 20 عاما، أشرف خلالها بشكل خاص على تدريب الوصل الإماراتي (2002-2003) وريال سوسييداد الإسباني (2009-2011)، ويونيفرسيداد كاتوليكا (2012-2013) ويونيفرسيداد تشيلي (2014-2015) التشيليين، وقاد الأخير إلى احراز الكأس والكأس السوبر المحليتين (2015).

ويحتل الأهلي، المركز الثامن في الدوري المصري، برصيد 20 نقطة من 10 مباريات مع 7 مباريات مؤجلة، بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر مع 3 مباريات مؤجلة له أيضا.