وسجل رونالدو الهدف من ركلة جزاء في شباك، تورينو ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم، ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة.

وهذا الهدف رفع رصيد يوفنتوس إلى 5 آلاف هدف في دوري الدرجة الأولى، وأصبح رصيد الفريق 46 من أصل 48 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقال رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد "كانت مباراة معقدة وكنا نلعب على ملعب صعب وأمام منافس صعب".

وأضاف المهاجم البرتغالي المنتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي "أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع وحققنا فوزا مستحقا".

وبدأ رونالدو اللقاء بشكل متوسط وأطاح بركلة حرة بعيدا عن المرمى، لكنه أطلق بعدها تسديدة نحو المرمى ودخل في أجواء اللقاء.

وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري "عانينا بعض الشيء في الشوط الأول ولم نكن نتحلى بالصبر الكافي.. أيضا بسبب ضغط المنافس لم نلعب بحرية ولم يكن بوسعنا أن نتحمل ارتكاب مخاطرات كبيرة في هذا الملعب".

ويعتقد مدرب تورينو والتر ماتساري أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بسبب خطأ لمصلحة المهاجم أندريا بيلوتي.

وقال مدرب الفريق صاحب المركز السادس "أعتقد أنها كانت ركلة جزاء أوضح من الركلة المحتسبة ليوفنتوس.. هذا أمر محبط لأن الفريق استحق التعادل وربما أكثر من ذلك قليلا".