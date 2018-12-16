وسجل جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة، إذ أحرز 24 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، كما مرر 11 كرة حاسمة، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء خلال الربع الأخير بعد التفوق بفارق كبير من النقاط.

وأنهى ليكرز النصف الأول بفارق 16 نقطة، وتألق بوضوح في وقت مبكر من الربع الثالث بعدما سجل 19 نقطة، مقابل نقطتين فقط لتشارلوت، ليضع نفسه على طريق الانتصار قبل حتى انطلاق الربع الأخير.

ويملك جيمس سجلا رائعا خلال مسيرته على مدار 16 عاما أمام الفرق القادمة من تشارلوت.

وفاز جيمس 47 مرة مقابل ست هزائم أمام هورنتس وبوبكاتس خلال لعبه مع ليكرز وكليفلاند كافاليرز وميامي هيت.

ولم يكن جيمس المتألق الوحيد من ليكرز، بعدما سجل زميله لونزوبول 16 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة.

بيستونز يفوز أخيرا

وأنهى ديترويت بيستونز سلسلة من ست هزائم متتالية وحقق الفوز أخيرا بتفوقه 113-104 على بوسطن سيلتيكس.

وتوقفت بذلك سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لسيلتيكس.

وسجل بليك جريفين 27 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، كما مرر ست كرات حاسمة، وأضاف زميله أندريه دراموند 19 نقطة، واستحوذ على 20 كرة مرتدة، ليتحقق الانتصار.

وتألق كايري إيرفينغ في صفوف سيلتيكس وسجل 26 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ومرر أربع كرات حاسمة وخطف الكرة ثلاث مرات، بينما أضاف ماركوس سمارت 21 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.

وتقدم بوسطن 66-63 في الشوط الثاني، لكن بيستونز سجل 13 نقطة متتالية ليضع طريقه على طريق الانتصار، ويتجنب خسارة جديدة.